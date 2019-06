Boye intenta prometre la Constitució en nom de Puigdemont i Comín i el Congrés li impedeix

L'advocat de Carles Puigdemont i Toni Comín, Gonzalo Boye, ha intentat sense èxit acreditar els dos eurodiputats. Boye ha arribat a la sala del Congrés on es celebrava l'acte d'acatament de la Constitució per part de tots els eurodiputats electes i ha sol·licitat presentar una acta notarial on tots dos acataven per imperatiu legal la Constitució.

Segons el lletrat, ho feia després d'adquirir uns "poders especials" que tots dos li han transferit. Una lletrada de la cambra baixa, però, li ha dit que en aquell acte no es podia presentar aquesta documentació i Boye –que anava acompanyat de les diputades Míriam Nogueras i Laura Borràs- ha abandonat la sala.

L'advocat de Puigdemont i Comín registrarà la documentació davant la Junta Electoral Central i entén que aquest tràmit és vàlid perquè, segons apunta, s'ha fet anteriorment al Congrés i al Senat. "La gent es pensa que estem improvisant i no és així", ha afegit.