La Cambra de Barcelona obre avui una etapa amb majoria independentista

La Cambra de Barcelona obrirà avui una nova etapa en la seva llarga història amb la constitució d'un plenari majoritàriament independentista i l'elecció com a president de Joan Canadell, membre de l'ANC i que s'ha compromès a treballar a favor de «la república». El nou plenari de la Cambra sorgeix de les eleccions celebrades el mes de maig passat, en les quals va resultar guanyadora la candidatura independentista Eines de País, que va aconseguir 31 dels 40 seients que es disputaven. En aquests 40 escons cal sumar-hi els 14 de les anomenades «cadires de plata» i els 6 de les organitzacions patronals.

La majoria absoluta d'Eines de País farà possible que Canadell sigui elegit nou president, substituint Miquel Valls, i que tirin endavant els nomenaments de Mònica Roca, Pere Barrios i Roser Xalabarder com a vicepresidents primer, segon i tercer, respectivament, i de Jordi Pomarol com a tresorer. Aquestes cinc persones integraran, juntament amb set vocals també per elegir, el comitè executiu, l'òrgan de gestió i administració de la Cambra. Els seixanta membres del ple elegiran avui aquests càrrecs amb una votació individual, secreta i nominal, a través d'urna i papereta.

Canadell és impulsor del Cercle Català de Negocis, que actua com a «catalitzador del moviment sobiranista» entre l'empresariat català, i fundador de Petrolis Independents. Canadell va avançar que es planteja preguntar als empresaris si Felip VI ha de ser declarat persona no grata.