Cuixart: «Mai renunciarem a desobeir tantes lleis injustes com ens siguin imposades»

«Ho tornarem a fer», una de les frases més destacades que el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va pronunciar en l'al·legat final al judici de l'1-O al Tribunal Suprem, és un dels lemes del festival 'Cultura contra la repressió', que es va celebrar ahir a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) i que reuneix milers de persones en un ambient familiar i reivindicatiu. I aquesta frase va encapçalar una carta que Cuixart va escriure aquest dissabte des de la presó de Soto del Real i que es va llegir entre els concerts. «Volem acollir, ens volem vives, i volem que la cultura ho inundi tot. Per això mai no renunciarem a desobeir tantes lleis injustes com ens seguin imposades», va dir el president d'Òmnium en la missiva. En la segona edició del festival al municipi natal de Cuixart, hi havia una actuació sorpresa anunciada, que la van protagonitzar el grup català Txarango.

«Soc aquí amb vosaltres, convençut que ho tornarem a fer; que tot això només té sentit si ho fem junts, sense deixar-nos a ningú pel camí, que seguirem sent, des de la diversitat, un sol poble», va afirmar Cuixart a la carta llegida per la cantautora Mireia Vives.