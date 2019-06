Junqueras i Puigdemont portaran la seva lluita per l'acta al Tribunal de Luxemburg

L'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i l'exconseller Toni Comín ja han reaccionat respecte a la prohibició del Tribunal Suprem per recollir les seves respectives actes d'eurodiputats, les quals van guanyar a les urnes a les eleccions del 26 de maig.

Els líders polítics han mostrat la seva pretensió de lluitar pel seu càrrec d'eurodiputats i tenen la intenció de portar davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea la prohibició del Tribunal Suprem.



El cas de Puigdemont i Comín



Per la seva banda, l'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, Gonzalo Boye, va assegurar que la JEC i el Tribunal Suprem estan fent exactament el que ell esperava, i va confirmar que el cas dels seus escons com a eurodiputats acabarà davant el Tribunal de Justícia de la UE a Luxemburg.

«Iniciarem els tràmits que hem de fer en l'àmbit jurídic i, evidentment, tenim molt clar cap a on anem i què farem», va assegurar Boye en una entrevista a RAC1. «La JEC i el Tribunal Suprem estan fent just el que esperàvem i necessitàvem», va afirmar. «Sembla que estiguin treballant per a nosaltres», va afegir.

Boye va assenyalar que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea té un procediment «ràpid» per resoldre peticions d'aquest tipus i que serà el que intentaran utilitzar per aconseguir que la justícia europea permeti a Carles Puigdemont i Toni Comín exercir tots els seus drets com a eurodiputats. «Luxemburg té un criteri bastant clar sobre què ha d'anar primer, si la llei nacional o l'europea, sobretot si la nacional s'oposa a l'europea i als interessos no només dels tres eurodiputats, sinó també dels 2 milions de persones que els han votat», va explicar.

Boye també va lamentar que per «primera vegada» el ple del 2 de juliol del Parlament Europeu a Estrasburg pugui començar «amb un nombre inferior d'eurodiputats del previst».

Amb tot, l'advocat de l'expresident de la Generalitat va defensar que tots ells «ja són» eurodiputats i va negar que el seu pas per Madrid sigui «un requisit irresoluble».



El recurs de Junqueras



Pel que fa al líder d'ERC, Oriol Junqueras, va presentar un recurs de súplica davant del Tribunal Suprem en el qual li demana que suspengui la prohibició d'anar al Congrés a recollir l'acta i elevi «urgentment» una consulta a Luxemburg.

El text del recurs esgrimeix tant que Junqueras ja va poder anar al Congrés quan es van constituir les corts espanyoles com que l'impediment d'anar-hi ara és una «vulneració de drets fonamentals».