L'atur a Espanya de la població amb estudis superiors duplica el de la UE

La taxa d'atur a Espanya de la població amb estudis superiors es manté estable en el 8,9%, però supera fins i tot el doble de la mitjana europea, que es troba en el 4,1%, segons va revelar EAE Business School en el seu estudi «Ocupabilitat de la població qualificada». La població qualificada total representa el 30% de la població espanyola major de 16 anys, encara que les dones tenen un percentatge més alt de població amb estudis superiors, concretament el 29,3% davant del 28,1% dels homes.

Això no obstant, pel que fa a la desocupació, la taxa de les dones era del 9,96% el primer trimestre de 2019, davant de la dels homes, que se situava en el 7,57%. Per tant, l'ocupabilitat de la població qualificada masculina era superior a la femenina, segons EAE.

Per comunitats autònomes, el País Basc té el percentatge més alt de població qualificada, amb el 38,9%, seguit de Madrid, amb el 38,3%, i Navarra, amb el 36,3%. Les comunitats amb menys percentatge de població amb estudis superiors són Extremadura, amb el 21%, i Castella-la Manxa, amb el 22,5%.



El cas de Navarra

Des de la perspectiva de gènere, destaca la superioritat en percentatge de dones qualificades a Navarra, amb el 38,9%, que supera els homes, la quota dels quals arriba al 33,9%. Únicament a la Comunitat de Madrid, Astúries i el País Basc la taxa relativa d'homes amb estudis superiors és més gran que la de dones; la resta de les comunitats autònomes coincideixen amb Navarra però amb una diferència inferior.

Pel que fa a la taxa d'ocupació de la població amb estudis superiors en funció dels gèneres, la masculina més elevada se situa al País Basc, amb el 53%, seguit de la Comunitat de Madrid, amb el 48,7%, i Astúries, amb el 47,6%. La població femenina qualificada troba la seva superior taxa d'ocupació al País Basc, amb el 61%, a Navarra, que se situa en el 59,4%, ia Astúries, amb el 47,6%.

Pel que fa a la qualitat de l'ocupació, la temporalitat es va situar en el 26,9% l'últim trimestre del 2018, sent superior a la del 2017 i el 2016, amb el 26,7% i el 26,5%, respectivament. Per comunitats autònomes, Andalusia liderava la taula de contractes temporals amb el 35,4%, per davant d'Extremadura (33,1%) i Múrcia (32,3%). Pel que fa als sectors, la jornada parcial en el sector privat va triplicar a final del 2018 la del sector públic (18,1% respecte al 6,9%). El 4,3% dels homes del sector públic treballaven a temps parcial, davant del 7,9% dels treballadors del sector privat.