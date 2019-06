Milers de persones marxen per Hong Kong per demanar la dimissió de la cap executiva

Desenes de milers de persones van iniciar ahir una nova protesta contra les autoritats de Hong Kong i concretament contra la cap executiva de la ciutat, Carrie Lam, de qui demanen la dimissió immediata per limitar-se a suspendre temporalment el projecte de llei per extradir a la Xina els detinguts en el territori, amb el risc de perdre les seves llibertats fonamentals, en lloc de cancel·lar-lo definitivament.

La marxa, presidida pel color negre de les robes de molts dels assistents, també recorda els ferits i detinguts per la repressió policial en les protestes del cap de setmana passat, i en les quals Lam té part de culpa, segons els seus crítics. Primer, per negar-se a alliberar els detinguts i, segon, per descriure els incidents com una «revolta», un delicte que implica una pena de fins a 10 anys de presó. La cap de l'executiva de la ciutat va defensar la seva postura i acusa els detinguts d'haver agredit el dispositiu de seguretat.

Els organitzadors es van comprometre a fer tot el possible per impedir que es repeteixi la violència de la setmana passada, que els manifestants van recordar amb pancartes amb lemes com «no dispareu, som de Hong Kong», mentre que equips de voluntaris es van dedicar durant les primeres hores a atendre algunes persones esvaïdes per les altes temperatures de fins a 30 graus sota les quals va transcorre la marxa.



Una mort i por a la violència

La tensió va incrementar després de conèixer-se que un manifestant va perdre la vida ahir, diumenge, a la matinada després de caure d'una bastida mentre intentava penjar una pancarta, segons va informar la policia d'aquesta regió. L'home, de 35 anys, amb el cognom de Leung, és la primera víctima de les protestes massives que han sacsejat Hong Kong les últimes setmanes. A primera hora del matí, l'home va ser homenatjat a prop d'on es va produir l'accident.

La inseguretat es notava entre els manifestants. Lam Ngali, professora de 38 anys, avançava sense els seus fills. «No els he portat per por de la violència», va dir a Hong Kong Free Press. «La policia va disparar la gent amb pilotes de goma. L'última vegada que recordo que les forces de seguretat obrissin foc contra la població va ser a Tiananmen», va recordar sobre la massacre perpetrada per les forces de seguretat xineses contra els estudiants del país l'any 1989.