Mor l'expresident d'Egipte Mohamed Mursi mentre l'estaven jutjant

L'expresident d'Egipte Mohamed Mursi ha mort aquest dilluns just després de comparèixer davant d'un tribunal del país. Segons el diari Al-Ahram, Mursi, de 67 anys, s'ha desmaiat durant la vista i ha traspassat poc després.

L'exmandatari es va convertir en 2012 en el primer president electe del país en guanyar els comicis celebrats després de la caiguda de Hosni Mubàrak un any abans, i va ser enderrocat el 2013 per un cop d'Estat militar.

Un cop va deixar el càrrec, Mursi va ser detingut i jutjat per nombrosos delictes, que ell sempre havia negat i que havia descrit com una campanya política en contra seva. Per un dels casos va arribar a ser condemnat a mort.