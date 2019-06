Quim Torra expressa que «hi ha pactes municipals que són inacceptables»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar que hi ha pactes municipals que «són inacceptables».

«Hem guanyat moltes alcaldies independentistes i estic molt satisfet, però no s'hi val aprofitar de manera conjuntural segons quins vots», va comentar el President, en clara al·lusió a l'acord que es va trencar a Santa Coloma de Farners entre JxCat i el PSC, i en el qual el president va participar, segons la candidata, Susagna Riera. Torra també va assegurar que cridarà els alcaldes a la Generalitat per articular una «resposta de país com la del primer i el tres d'octubre».

El president de la Generalitat també va lloar la figura de l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, de qui va destacar la seva capacitat de parlar amb tothom.

«Sempre et donava la mà, no com d'altres», va ironitzar en relació al gest de Manuel Valls d'aquest dissabte quan es va negar a donar-li la mà.