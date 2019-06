Boye intenta acreditar Puigdemont i Comín i el Congrés l'hi impedeix

L'advocat de Carles Puigdemont i Toni Comín, Gonzalo Boye, va intentar ahir sense èxit acreditar els dos eurodiputats. Boye va arribar a la sala del Congrés on se celebrava l'acte d'acatament de la Constitució per part de tots els eurodiputats electes i va sol·licitar presentar una acta on tots dos acataven per imperatiu legal la Constitució davant un notari a Bèlgica.

Segons el lletrat, ho feia després d'adquirir uns «poders especials» que tots dos li han transferit. Una lletrada de la cambra baixa, però, li va dir que en aquell acte no es podia presentar aquesta documentació i Boye, que anava acompanyat de les diputades Míriam Nogueras i Laura Borràs, va abandonar la sala.

L'advocat de Puigdemont i Comín registrarà la documentació davant la Junta Electoral Central i entén que aquest tràmit és vàlid perquè, segons apunta, s'ha fet anteriorment al Congrés i al Senat. «La gent es pensa que estem improvisant i no és així», va afegir.



Jurament a Bèlgica

Puigdemont i Comín van prometre per imperatiu legal acatament a la Constitució fa uns dies davant d'un notari belga. Una acta que ara, després de transferir-los uns «poders especials i suficients», va intentar entregar Gonzalo Boye. Per a l'advocat, el tràmit està «complert i té validesa jurídica» ja que, segons va argumentar, s'ha fet anteriorment de la mateixa manera al Senat, al Congrés i també a la cambra europea. «Si a la JEC no ho volen, entenem que o bé no li interessen o no pensen complir la llei o bé entenen que ja hem vingut i hem complert l'acte administratiu», va insistir Boye, que va apuntar que és un acte que s'ha de fer d'acord a la normativa interna espanyola.

Davant de la negativa del Congrés d'acceptar la documentació, Boye va explicar que ho registraran davant la Junta Electoral Central. Fonts del partit van apuntar que es faria «en les properes hores».

Boye sosté que Puigdemont i Comín són eurodiputats i que no té «cap dubte» que el proper 2 de juliol participaran en la sessió constitutiva a la seu d'Estrasburg. Abans, la JEC ha d'enviar al Parlament Europeu un llistat dels eurodiputats electes que s'han acreditat correctament i de les places que queden vacants. Si no apareixen Puigdemont ni Comín, Boye va assegurar que ja tenen pensat «aquest episodi» i com hi reaccionaran.



La responsabilitat, de Llarena

Per a l'advocat, ha estat el jutge Pablo Llarena qui ha «impedit» a Puigdemont i Comín poder venir a acreditar-se personalment.

Llarena va rebutjar dissabte aixecar l'ordre de detenció que pesa sobre Puigdemont i Comín si tornen a l'Estat, tal com havia demanat la seva defensa. «Si no hi són presents és perquè Llarena ho ha impedit i la prova d'això és el desplegament policial, perquè no els interessa que prestin jurament, sinó que només els volen detenir i posar-los a la presó per vulnerar-ne la immunitat», va criticar.

Una setantena d'eurodiputats sortints i electes va exigir ahir a la mesa de l'Eurocambra que «reconegui i respecti els drets polítics» d'Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín.