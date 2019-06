El fiscal superior promet «fermesa» contra els infractors a Catalunya

El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, va anunciar ahir que el ministeri públic seguirà actuant «amb fermesa i rigor» contra els funcionaris i autoritats que vulnerin la llei en aquesta comunitat autònoma, «sigui quin sigui el rang dels infractors».

En el seu discurs davant els 23 nous fiscals destinats a Catalunya que ahir juraven el seu càrrec, Bañeres va recordar que els últims anys s'ha desenvolupat en aquesta comunitat «un moviment polític de singular transcendència que, en el seu esdeveniment, ha comportat per als seus inspiradors la comissió de nombroses infraccions de naturalesa penal promogudes, quan no directament comeses, per funcionaris i autoritats».

«En tots aquests supòsits el ministeri fiscal ha actuat amb la fermesa i el rigor que li demana el compliment del seu deure i tingueu per segur que continuarà actuant de la mateixa manera sigui quin sigui el rang dels infractors», va assegurar Bañeres, després de destacar que l'espanyol és un dels ordenaments jurídics «més moderns i democràtics del món».

En les seves paraules als nous fiscals, Bañeres va recordar que la llei «és l'únic antídot contra l'abús, l'únic recurs de què disposen els ciutadans - especialment els més febles i desafavorits - davant els excessos o arbitrarietats dels poderosos».

Segons que va destacar el fiscal superior, amb la jura del càrrec els nous fiscals es comprometen «ni més ni menys que amb la defensa de la Constitució», per la qual cosa el «primer i principal» dels seus deures és promoure l'acció de la justícia per protegir «la legalitat, els drets dels ciutadans i l'interès públic tutelat per la llei».

«Tingueu present que en fer-ho», va advertir Francisco Bañeres als fiscals, «estareu salvaguardant els principis de llibertat, justícia, igualtat i pluralisme polític, que constitueixen l'essència de l'el nostre ordenament jurídic, parangonable als més moderns i democràtics del món».

El fiscal superior va subratllar en la seva intervenció que Catalunya «és molt més» que les infraccions penals comeses els últims anys i va considerar que un dels trets que defineixen la comunitat és «la fermesa» en la defensa d'una llengua i una cultura que, lluny d'utilitzar-se com a factor «d'exclusió o de divisió, mitjançant el seu foment i la seva protecció, ha aconseguit convertir-la en una eina d'integració i acollida».



Defensa dels drets lingüístics

En aquest sentit, Bañeres va demanar als fiscals «màxim respecte i consideració en la defensa dels drets lingüístics, no només per tractar-se d'una obligació legal», sinó també perquè això els permetrà assolir «una millor comprensió de la realitat cívica i social» de l'entorn.

Els 23 nous fiscals que juraven ahir el càrrec estan destinats a les fiscalies de Sabadell (2), Terrassa (3), Tarragona (1), Vilanova i la Geltrú (3), Girona (4), Granollers (1), Tortosa (1), Badalona (1) i Figueres (3) i quatre exerciran en una macroàrea que agrupa els jutjats de Manresa, Igualada i Vic. A l'acte hi van assistir diverses autoritats, entre les quals el nou comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent.