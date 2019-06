La Fiscalia s'oposa a la llibertat de sis presos del procés després del judici

La Fiscalia s'ha oposat al fet que el Suprem decreti la llibertat provisional per a sis acusats del procés després que hagi conclòs el judici, ja que argumenta que hi ha risc de fugida i de reiteració delictiva, la qual cosa «podria convertir en impossible l'execució de la sentència».

En un escrit tramès ahir al matí al Tribunal Suprem el ministeri públic demana a la sala que desestimi les peticions de llibertat de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, de l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez i dels exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Dolors Bassa.

Entre els seus arguments, la Fiscalia esgrimeix que «l'ambivalent dada del transcurs del temps» des que són a la presó ha de valorar-se en qualsevol cas com un «augment raonable de la possibilitat d'una efectiva condemna» per als sis acusats de rebel·lió.

Tots van sol·licitar la llibertat quan el judici va quedar vist per a sentència dimecres passat en entendre que ja no calia assegurar la seva presència en la vista i que no hi ha risc de fugida pel seu arrelament familiar.

Però per al ministeri fiscal, el manteniment de la presó preventiva és «fins i tot més necessari una vegada acabat el judici» davant la imminència de la sentència, que adquiriria «immediatament fermesa», una dada que, destaca, «no es pot obviar». És a dir, que «s'augmenta l'obligació d'assegurar el compliment i execució» de la sentència.

Els fiscals tenen en compte l'expressat pels acusats en el torn d'última paraula, en el qual, «lluny de qualsevol sentiment de penediment, han insistit fins al final en el rebuig frontal a la restauració de l'ordre jurídic per part de l'Estat i en l'absoluta convicció que tornarien a cometre els fets delictius que són objecte del procediment». Un exemple, segons el parer de la Fiscalia, que concorre la reiteració delictiva, a més dels altres dos pressupostos que s'ha de tenir en compte per mantenir-los en presó preventiva: la gravetat del delicte i el risc de fugida.

La gravetat del delicte es plasma en les conclusions definitives del ministeri públic - que demana entre 16 i 17 anys de presó per a ells - i el risc de fugida en la «impossibilitat d'execució d'una eventual sentència condemnatòria» i la «possibilitat evident» de frustrar-la quan és «en les albors de la seva gestació o redacció».

Sense oblidar «la connexió amb altres processats -set, entre els quals Carles Puigdemont- que s'han sostret als tribunals espa-nyols i els passos dels quals aquests podrien seguir», a més de «la possibilitat de comptar amb una estructura organitzada amb reconeguda capacitat econòmica per suportar el cost [...] de l'aventura fugitiva».

L'Advocacia de l'Estat també s'oposa que el Tribunal Suprem deixi en llibertat provisional els acusats del procés que han sol·licitat sortir de presó després d'acabar la vista oral del judici, aquesta vegada en línia amb el rebuig que també ha mostrat la Fiscalia.

L'Advocacia va explicar ahir a Efe que, com el ministeri públic, aquest organisme ha demanat a la sala que desestimi les peticions que havien presentat els acusats al·legant que ja no calia assegurar la seva presència a la vista i que no existeix risc de fugida pel seu arrelament familiar.



Trasllat a Catalunya

Els nou líders independentistes presos ja han sol·licitat el seu trasllat a Catalunya davant les direccions de les presons on es troben en presó preventiva, segons van confirmar a l'ACN fonts properes a les famílies.

Així doncs, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva i Jordi Cuixart han fet el tràmit a Soto del Real; i Carme Forcadell i Dolors Bassa, a Alcalá Meco. Ara Institucions Penitenciàries, que depèn del ministeri de l'Interior, preguntarà al Tribunal Suprem (TS) si té alguna objecció per fer el trasllat.

El Suprem encara ha de resoldre els escrits de les defenses que demanen la llibertat dels processats després que hagi acabat el judici.