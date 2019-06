Florentino Pérez s'espolsa responsabilitats pel Castor al Parlament

«Desgràcia» és la paraula que més freqüentment va utilitzar ahir el president d'ACS, Florentino Pérez, per referir-se al fracassat projecte Castor durant la seva compareixença a la comissió d'investigació del Parlament que investiga el cas.

Quan ningú ja esperava la seva presència, Pérez es va asseure ahir a la tarda davant dels diputats amb to altiu i interrompent gairebé totes les intervencions.

Pérez va començar la seva intervenció davant dels diputats declarant que pràcticament no coneixia un projecte que suposa un 1% de la facturació del seu grup per acabar defensant el blindatge de la seva concessió, que li garantia el retorn de la inversió encara que actués amb dol o negligència perquè «si l'Estat no garantís els riscos geològics no se'n faria cap, de magatzem».

Sense respondre en cap moment les preguntes sobre adjudicacions a dit, sobrecostos i comissions, Pérez va negar haver-se embutxacat la indemnització de 1.350 milions d'euros que, va assegurar, va servir per pagar els bonistes del BEI.

«Soc una persona molt coneguda. Per això m'han convidat aquí: perquè tingui transcendència», va respondre Pérez als diputats després d'assegurar que no havia intervingut en cap gestió referent al Castor i de mostrar-se «consternat» davant la «desgràcia» que ha suposat el fiasco del magatzem de gas submarí.