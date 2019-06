Investiguen la mort d'una menor a Mataró i busquen el seu germà

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort per arma blanca d'una noia que ha estat trobada morta a casa seva a Mataró i intenten localitzar el germà de la menor, en un cas en el que totes les hipòtesis estan obertes.

Segons fonts pròximes al cas, el cadàver de la noia va ser localitzat poc després de les 22.00 hores de diumenge en un pis d'aquesta població costanera, després que la mare, que segons alguns veïns estava fora del país, alertés uns amics perquè feia dies que no podia contactar amb els seus fills.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per intentar determinar les circumstàncies sobre la mort de la menor, ja que de moment no es descarta cap hipòtesi, segons les fonts. Després que la mare, d'origen rus, truqués als amics, aquests van anar al pis de la família, on van localitzar el cadàver de la noia, amb una ferida per arma blanca.

La titular del jutjat d'instrucció número 3 de Mataró va acudir amb una comitiva judicial al domicili, acompanyada per una lletrada de l'administració, el fiscal i el forense, per procedir a l'aixecament del cadàver, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La jutgessa ha ordenat el secret del cas, i està pendent del resultat de l'autòpsia per determinar la causa exacta de la mort.