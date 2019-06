La JEC accepta totes les fórmules d'acatament dels eurodiputats, incloent-hi una referència als presos

La cinquantena d'eurodiputats espanyols elegits en les darreres eleccions van jurar o prometre el càrrec d'eurodiputat i tots van acatar la Constitució amb fórmules legals, a criteri de la Junta Electoral. Fonts de la JEC van indicar que només una va plantejar dubtes, la de la representant d'ERC Diana Riba, ja que va declarar que promet el càrrec després d'al·ludir al dret d'autodeterminació, als presos polítics i al retorn dels exiliats. No obstant això, la Junta va donar per vàlida la seva fórmula.

Els diputats del PP van recórrer a la fórmula de «juro» i els del PSOE, a la de «prometo», que va ser la més nombrosa entre els parlamentaris europeus de Ciutadans.

A la delegació d'Unidas Podemos van sentir-se paraules de defensa del feminisme, però també dels drets de la classe treballadora. Miguel Urbán va recórrer al llatí « omnia sunt comunia» (tot és de tots), i Pernando Barrena al basc, mentre que els eurodiputats de Vox van coincidir a dir «per Espanya».

El vicepresident de la Junta Electoral, Eduardo Calvo (el president, Segundo Menéndez, no hi va poder assistir per problemes de salut), va advertir que l'acatament de la Constitució, bé pel «prometo» o bé pel «juro», hauria de ser «incondicional».