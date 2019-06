Nieto diu que la policia va actuar de forma «exemplaritzant» per evidenciar que l'1-O era il·legal

L'exsecretari d'estat de Seguretat en el govern del PP José Antonio Nieto ha assegurat aquest dimarts que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van actuar durant l'1-O de forma "exemplaritzant" per evidenciar que el referèndum era il·legal i així fer-ho entendre a la ciutadania catalana.

Nieto ha declarat com a testimoni davant del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, per videoconferència i durant prop de quatre hores, i, segons fonts jurídiques, ha justificat en tot moment l'actuació policial per fer complir la "llei" i la interlocutòria del TSJC, i ha defensat l'ús de les porres: "Hi són per utilitzar-les, no per ensenyar-les".