Sánchez es presentarà a la investidura «en breu» tingui o no tots els suports

El PSOE va confirmar ahir la determinació del president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, de presentar-se a la investidura «en breu» tingui o no tingui lligats abans tots els suports que li garantirien superar la votació.

Així ho va expressar el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, que preveu un escenari en què hi hagi vots que es decideixin «en el moment» mateix del debat d'investidura. El que el candidat no preveu en cap cas, segons el que va expressar el ministre de Foment en funcions, és ajornar sine die la convocatòria del ple d'investidura fins a tenir assegurada una votació reeixida.

Sense precisar la data exacta, Ábalos va assegurar que la investidura «serà aviat» perquè «Espanya necessita un govern» i els socialistes «respondran a aquesta necessitat en breu». Perquè «no tenir govern té un cost d'oportunitat molt important per a moltes qüestions» i els qui ho lamentaran seran els «ciutadans» i les «administracions», va argumentar.

Per aquest motiu els socialistes, va insistir, no entraran «en una espiral de condicionar aquesta investidura, de si hi ha suports o no hi ha suports». «A la investidura ens hi presentarem perquè la prioritat és que hi hagi govern a Espanya», va reblar.

Més enllà de confirmar que hi haurà investidura aviat independentment dels suports que hagi aconseguit Sánchez els propers dies o setmanes, Ábalos no va donar pistes de quina és la fórmula prioritària que preveu el president per superar la votació.

Amb tot, el secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, va assenyalar ahir que és «optimista» davant la marxa de les negociacions amb el PSOE, i assegura que «més aviat que tard» hi haurà un govern de coalició que «afronti els reptes fonamentals del país i que doni estabilitat a Espanya».

En declaracions als mitjans al Congrés dels Diputats, es va mostrar convençut que totes dues formacions es posaran d'acord per a formar aquest Executiu, i va reconèixer que per a la formació lila el model del govern valencià pot ser replicat a escala estatal.

Malgrat aquest optimisme, Iglesias va advertir que espera que el partit socialista no els estigui «mentint» sobre la intenció d'abordar amb ells un govern progressista, i va recalcare que seria decebedor que mentre la dreta es posa d'acord en cinc minuts per a formar coalicions, ells no ho aconseguissin.