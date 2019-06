Un terratrèmol de magnitud 6,8 provoca un avís de tsunami al nord del Japó

Un terratrèmol de magnitud 6,8 en l'escala de Richter ha provocat una alerta de tsunami a la costa nord del Japó, segon informen les autoritats nipones, que temen que el nivell de les aigües pugui pujar fins a un metre en diverses prefectures.

L'epicentre del terratrèmol s'ha situat uns 85 quilòmetres al nord-est de l'illa de Honshu, més gran i més poblada del país asiàtic, segons l'agència de notícies oficial Kyodo. L'Agència Meteorològica del Japó ha emès un avís d'alerta que afecta diversees àrees, tot i que no preveu que s'acabin provocant danys greus.

La cadena pública NHK ha demanat a la població que no s'acosti a la costa per possibles canvis del nivell del mar. El 2011, un terratrèmol i un posterior tsunami van provocar més de 20.000 morts i un desastre nuclear a la central de Fukushima, afectada directament per la crescuda del nivell de l'aigua.