Borràs reclama per escrit a Sánchez que impulsi l'alliberament dels presos

La portaveu de JxCAT al Congrés dels Diputats, Laura Borràs, ha registrat aquest dimecres una bateria de preguntes per escrit on reclama a l'executiu de Pedro Sánchez que assumeixi les peticions d'Amnistia Internacional i del grup de treball sobre detencions arbitràries de la ONU, i demani a la Fiscalia i a l'Advocacia de l'Estat que defensin l'excarceració dels presos independentistes. Borràs vol que l'executiu espanyol aclareixi si té previst traslladar aquestes peticions a la Fiscalia i a l'Advocacia de l'Estat, que justifiqui perquè no ho ha fet abans i que eviti la prolongació de la presó provisional. A més, recorda al govern de Pedro Sánchez que mantenir la situació de presó després de dos anys "impossibilita que pugui haver-hi diàleg i respostes al conflicte entre Catalunya i Espanya".

Als seus escrits la portaveu de JxCAT recorda que el 18 de juny del 2019 Amnistia Internacional va emetre un comunicat on insistia a demanar que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart "siguin posats en llibertat de manera immediata" aprofitant la conclusió del judici oral al Tribunal Suprem, i que revisi també la situació de la resta de processats.

A més, Borràs recorda també que el 29 de maig del 2019 el grup de treball contra les detencions arbitràries de les Nacions Unides va emetre un altre informe on considerava que la privació de llibertat de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Oriol Junqueras "vulnera els principis de la Declaració Universal dels Drets Humans" i reclamava –com Amnistia Internacional- que se'ls excarceri i indemnitzi.

A la seva bateria de preguntes, la portaveu de JxCAT emplaça l'executiu de Sánchez a respondre si té previst traslladar aquestes peticions a la Fiscalia i a l'Advocacia de l'Estat. També l'interroga sobre els motius pels que un cop acabat el judici no ha donat ordres a l'Advocacia de l'Estat o ha demanat a la Fiscalia que actuï en aquesta direcció.

"Quines actuacions i mesures adoptarà el govern per impedir que la figura de la presó provisional 'prolongada' pugui ser aplicada de manera intrusiva i, en especial, que pugui constituir una restricció desproporcionada del dret a la llibertat de reunió pacífica i d'expressió?" pregunta Borràs.

En aquest sentit pregunta al govern espanyol si és conscient que "propiciar el manteniment d'una situació de presó provisional, que per alguns presos polítics ja s'aproxima al màxim de dos anys, impossibilita que hi pugui haver diàleg i respostes al conflicte entre Catalunya i Espanya".