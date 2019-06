Celestino Corbacho també deixa Manuel Valls i se suma al grup de Cs a Barcelona

L'exministre socialista Celestino Corbacho deixa el grup municipal que lidera Manuel Valls a l'Ajuntament de Barcelona per sumar-se al de Cs, que dilluns va trencar amb l'ex-primer ministre francès per haver votat a favor de la reelecció d'Ada Colau com a alcaldessa.

Això significa que el grup inicial de Barcelona pel Canvi, que va obtenir sis regidors el 26-M, quedarà dividit de la següent manera: sota el paraigua de la plataforma seguiran, per ara, Manuel Valls i Eva Parera, mentre que els quatre regidors restants - Corbacho com a independent i tres amb carnet taronja- s'agruparan en un altre grup amb les sigles de Ciutadans.

Abans de prendre la decisió, anunciada per fonts de Cs, l'exsocialista es va reunir ahir al matí amb Valls, i a la tarda va mantenir una conversa telefònica amb el líder de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, per abordar la seva situació com a regidor independent de Barcelona pel Canvi després de la ruptura del candidat amb els taronges.

Ahir mateix, Carrizosa havia assegurat que per al seu partit és un honor la incorporació de Corbacho al seu grup a Barcelona, ja que «és un polític de gran vàlua» amb una llarga experiència en la política municipal.