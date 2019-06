Colau va pensar en renunciar a l'alcaldia després de «dures setmanes de negociacions»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va confessar ahir que havia pensat en deixar d'optar a l'alcaldia després d'«unes setmanes duríssimes» de negociacions i de tensió, en les quals va sentir insults com «traïdora» o «puta», i en les quals la van acusar de voler «aferrar-se a la poltrona». En una entrevista a RAC1, Colau va admetre que, en les negociacions amb ERC i PSC per a l'alcaldia de Barcelona, havia tingut «costos personals,» i que es va plantejar deixar-ho «després de setmanes tan dures en què m'han dit traïdora i botiflera», o com quan dissabte, a Sant Jaume, independentistes «ens van dir putes, meuques, porques, de tot». «Sabem que no representen la majoria de l'independentisme, però a la plaça es va viure una situació de degradació que no s'hauria de tolerar, que tots haurien de condemnar amb fermesa», va dir l'alcaldessa. També va afegir que li sembla «increïble» que se l'hagi acusat que ha vingut a «aferrar-se a la poltrona», després de quatre anys a la política, per part de polítics com Ernest Maragall, «que fa més de 40 anys que ocupa càrrecs públics».