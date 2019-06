L'ex-secretari d'Estat de Seguretat diu que la policia va ser «exemplar» l'1-O

L'ex-secretari d'Estat de Seguretat en el govern del PP José Antonio Nieto va assegurar ahir que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van actuar durant l'1-O de forma «exemplaritzant» per evidenciar que el referèndum era il·legal i així fer-ho entendre a la ciutadania catalana.

Nieto va declarar com a testimoni davant del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, per videoconferència i durant prop de quatre hores, i, segons fonts jurídiques, va justificar en tot moment l'actuació policial per fer complir la «llei» i la interlocutòria del TSJC, i va defensar l'ús de les porres: «Hi són per utilitzar-les, no per ensenyar-les».

Nieto ja va declarar com a testimoni en el judici al Tribunal Suprem, però en el cas de Barcelona l'actitud del magistrat va ser més inquisitiva, ja que en diversos moments va rebatre Nieto en les seves afirmacions i va tallar-lo quan el testimoni qüestionava algunes preguntes o criticava els Mossos d'Esquadra.

En qualsevol cas, Nieto va fer-se totalment responsable de l'operatiu, tot i no conèixer-ne tots els detalls. Nieto va explicar que ja a les 2 de la matinada del dia 1 ell va participar en una reunió de coordinació a la subdelegació del Govern espanyol a Barcelona, amb el coordinador de l'operatiu, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos.

A partir de les 5 del matí la reunió ja va ser permanent, amb constant comunicació amb els operatius a peu de carrer i veient les imatges que sortien als mitjans de comunicació.

En tot cas, va dir que les actuacions concretes a cada escola van ser decisions directes dels comandaments que hi havia a cada lloc i va assegurar que la decisió de carregar contra els votants va ser conseqüència de la interlocutòria del TSJC, de la qual va dir que ell només tenia la part dispositiva, i no l'argumentació on apareixia la necessitat de preservar la convivència ciutadana. Igualment, va assegurar que els agents no tenen cap protocol concret sobre com actuar en desordres públics i aquell dia tampoc tenien cap indicació concreta de com preservar els drets fonamentals, perquè això, va dir, ja ho saben i està recollit a la Constitució.

La decisió de retirar els agents a la tarda es va prendre pel cansament dels antiavalots, que s'havien llevat a les 5 de la matinada, va explicar. En canvi, va assegurar que en cap moment va donar l'ordre de no detenir ningú.

A més, en tot moment va defensar l'actuació concreta de tots els agents, i va assegurar que havia estat «exemplar» i que no van actuar amb «violència extrema» tot i «l'ambient hostil» provocat pels CDR.

Preguntat per l'instructor sobre com s'explica que hi hagués 300 ferits a Barcelona, Nieto va dir que eren molt lleus i que alguns agents també van resultar ferits. No obstant això, el magistrat li va respondre que hi havien fractures d'ossos i atencions hospitalàries entre els votants i en canvi cap baixa mèdica dels agents ni cap atestat per atemptat a l'autoritat contra els votants.