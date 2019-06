Merkel diu que no té problemes de salut després d'uns tremolors

La cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, va desmentir ahir que tingui problemes de salut després que durant la recepció del president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, tingués uns forts tremolors que fins i tot van fer témer per la seva estabilitat sobre la plataforma on era.

Merkel va rebre ahir a Berlín Zelenski. Durant la formació d'honor de les Forces Armades, i mentre sonaven els himnes dels dos països, la cancellera alema-nya va començar a tremolar, si bé aquests moviments van remetre quan va començar a caminar.

Ja en la roda de premsa, Merkel va pronunciar-se sobre aquest episodi i va afirmar que havia millorat després de beure tres gots d'aigua, fet que suggereix una possible deshidratació de la dirigent. «Està totalment fora de perill», va declarar per la seva part Zelenski. «Estic bé, he begut tres gots d'aigua, que em fa l'efecte que els necessitava», va assegurar durant la seva compareixença davant la premsa. «Ara em trobo bé altre cop», va afirmar.

D'aquesta manera, la líder conservadora va voler treure ferro a les especulacions sobre el seu estat de salut i va atribuir aquestes imatges de debilitat física a la deshidratació. «He vist la cancellera molt segura», va assegurar Zelenskiy.