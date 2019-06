Sánchez i Iglesias van reunir-se dilluns per negociar un «govern de coordinació»

El president del govern espa-nyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i el líder de Podem, Pablo Iglesias, van mantenir dilluns una reunió a la Moncloa per avançar en la confecció del «govern de coordinació», segons va avançar Eldiario.es i van confirmar després fonts de la Moncloa.

La trobada, que no constava a les respectives agendes i que s'ha donat a conèixer un dia després, s'emmarca en el que Iglesias ja va anunciar que serien contactes discrets per aconseguir la investidura.

Ahir la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ja va apuntar que Sánchez estava treballant per a la investidura i que té intenció de sotmetre-la al criteri del Congrés tan aviat com sigui possible. Els socialistes, segons va afegir la mateixa Narbona, estan disposats a anar a la investidura «amb suports o sense».

Fonts de Govern espanyol, però, van assegurar que la reunió no va suposar cap avenç palpable perquè Podemos continua demanant que aquesta «cooperació» es tradueixi «en un govern de coalició». Les mateixes fonts acusen Podemos de ser l'origen de la filtració.