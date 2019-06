Buch afirma que la situació als Mossos després del 155 no s'ha normalitzat

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va reconèixer ahir que la «situació» després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució «no l'hem acabat de normalitzar, però hi estem treballant, i estic convençut que tan aviat com puguem la normalitzarem al 100%».

Buch va dir-ho durant l'acte de cloenda i lliurament de diplomes als 804 nous agents de la promoció 2018-2019, 454 Mossos d'Esquadra i 350 policies locals, que va celebrar-se a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet del Vallès. El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar als nous policies que treballin «per garantir la seguretat basada en la convivència, el respecte i sobretot amb les llibertats».

Buch va dir que la promoció que va graduar-se ahir «serà recordada per ser la promoció dels 300 anys del cos de policia de Catalunya». Buch va recordar que els nous agents van començar a estudiar quan hi havia el conseller Jordi Jané, van continuar amb el conseller Quim Forn i s'han graduat amb ell. El conseller d'Interior va tenir unes paraules de record a Quim Forn, «que hauria de ser aquí adreçant-se a vostès», va indicar, unes paraules que van provocar un aplaudiment dels assistents, principalment familiars dels nous agents policials.

El conseller va recordar les «dificultats» i els «problemes» de la conselleria i va dir que «aquest any hem intentat revertir una situació política, però també administrativa, per recuperar les institucions i la normalitat en aquest país», però va admetre que no ho han acabat d'aconseguir. Buch va posar en valor haver «tirat endavant una promoció de 750 agents després de set anys sense agents».

El conseller d'Interior també va indicar alguns dels reptes del cos, com ara «afrontar» els nous delictes, la «normalització laboral» i treballar perquè hi hagi més dones policies. Buch va agrair als nous agents la feina feta i el fet d'haver passat «un any dur» amb «sacrifici, dedicació i esforç, sentint-se orgullosos d'haver superat totes les proves».



Gairebé 900 alumnes

Enguany s'han graduat 804 agents, 454 nous mossos i 350 policies locals de 84 ajuntaments catalans. També s'incorporen 12 nous agents al cos de Mossos que provenen de cossos de policies locals. El curs de la 32a promoció va començar el 3 de setembre passat amb 893 alumnes, 511 dels quals eren aspirants a mossos. Un cop començat el curs, s'hi va afegir un agent més. Del total dels aspirants, 41 han suspès, 15 hi van renunciar durant el curs, 1 ha causat baixa i 1 ha quedat pendent d'avaluar.