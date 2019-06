Erdogan promet fer «el que sigui» perquè sigui jutjada la mort de Mursi

El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, va prometre ahir fer «el que sigui necessari» perquè la Justícia internacional investigui la mort de l'expresident egipci Mohamed Mursi, mort dilluns en comparèixer davant un tribunal. «Mursi no va morir de forma natural, va ser assassinat», va dir Erdogan. «Turquia farà el que sigui necessari per jutjar [el règim de] Egipte als tribunals internacionals», va afegir. Així mateix, va reclamar a l'Organització per a la Cooperació Islàmica (OCI) que prengui mesures perquè es jutgi internacionalment el cas.