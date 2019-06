El PSOE avala que Geroa Bai presideixi la mesa del Parlament de Navarra

El parlamentari de Geroa Bai Unai Hualde va ser elegit ahir president del Parlament de Navarra després que finalment hagi rebut els vots del PSN gràcies a un acord d'última hora entre ambdues formacions durant el ple de constitució de la cambra.

Aquest acord inclou la vicepresidència primera de la cambra, que va ser per a la socialista Inma Jurío, mentre que la secretaria va recaure en Maiorga Ramirez, d'EH Bildu, gràcies als vots de Geroa Bai i Esquerra-Ezkerra.

El PSN havia presentat per a aquest últim càrrec la seva candidatura, no havent de votar així ni la candidatura de Navarra Suma ni la d'EH Bildu.

La Mesa del Parlament va quedar conformada per Unai Hualde (Geroa Bai) com a president, Inma Jurío (PSN) com a vicepresidenta primera, Yolanda Ibáñez (Navarra Suma) com a vicepresidenta segona, Juan Luis Sánchez de Muniáin (Navarra Suma) com a secretari primer i Maiorga Ramirez (EH Bildu) com a secretari segon.

L'acord per conformar la mesa de la cambra es va enllestir en la sessió plenària, atès que mitja hora abans que comencés s'havien trencat les negociacions entre el PSN i Geroa Bai.