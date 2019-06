El rei referma la confiança en un «destí col·lectiu en llibertat»

El rei Felip VI va reafirmar ahir, en el cinquè aniversari de la seva proclamació com a cap d'Estat, el seu «compromís de servei al conjunt dels espanyols» i va recalcar que «des del principi» és el que ha «guiat les seves actuacions», com també va subratllar que aquest compromís va unit «a una confiança plena» en un destí col·lectiu dels espanyols «en democràcia i llibertat».

Felip VI va voler celebrar el cinquè aniversari –igual que el primer, el 2015– condecorant amb l'Orde del Mèrit Civil 41 ciutadans «exemplars» procedents de tot l'Estat, als quals va agrair la seva generositat, valentia i el profund sentit del deure ètic i moral.

«La vostra actitud, les vostres accions i obres encoratjadores demostren que som un gran país, capaç de superar les adversitats, d'avançar i de progressar; un país generós, ple de vitalitat i compromès amb els valors democràtics que, per tot això, no ha de témer al futur», va dir en un breu discurs al final de la cerimònia.

De fet, va fer una crida a «mirar al futur amb il·lusió, amb orgull i amb determinació», i també amb la confiança que dona la voluntat dels ciutadans «de viure en concòrdia i de continuar fent passos precisos cap a un futur de més benestar i progrés».

El monarca va recordar els compromisos que va assumir el 2014 davant les Corts Generals: la «vocació integradora de la Corona, la seva independència i la seva neutralitat», i com per exercir aquest servei «cal que les lliçons del rei es guiïn per l'exemplaritat i la dignitat, per la integritat, la capacitat de sacrifici i el lliurament sense reserves a Espanya».

En un acte centrat en destacar el compromís cívic de ciutadans anònims, va definir Espanya com «una nació de ciutadans, de persones solidàries i compromeses», i «una nació generosa, oberta i amb gran presència i embranzida en la comunitat internacional». Així, els condecorats són «protagonistes d'aquesta Espanya solidària i universal» i un «motiu d'orgull» per als seus compatriotes, va concloure el monarca espanyol en l'acte del seu cinquè aniversari amb el càrrec.