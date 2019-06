Un tribunal francès posa Josu Ternera en presó preventiva mentre examina l'euroodre d'Espanya

Un tribunal d'instrucció francès ha posat al dirigent històric d'ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, en "presó preventiva" mentre examina una ordre de detenció europea i dues sol·licituds d'extradició d'Espanya.

L'exetarra va ser retingut dimecres per les autoritats franceses a la sortida de la presó de París on estava ingressat des de mitjans maig per comunicar-li l'euroordre. Just unes hores abans, la justícia francesa havia decidit deixar-lo en llibertat per causes mèdiques. Segons un comunicat de la fiscalia francesa, s'ha fixat el pròxim 26 de juny per fer la primera audiència judicial a París sobre el cas d'extradició de l'antic dirigent d'ETA.

Ternera té quatre causes obertes a l'Audiència Nacional, una de les quals per un atemptat del 1987 amb onze víctimes mortals i 88 ferits.



Detenció



Ternera va ser detingut el 16 de maig passat a la localitat de Sallanches, als Alps francesos, per la Guàrdia Civil i la Direcció General de Seguretat Interior francesa. Ternera estava fugit des del 2002 i tenia una Ordre Internacional de Detenció dictada per Interpol.