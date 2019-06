Valls carrega contra «l'estratègia perillosa» i la «deriva greu» de Cs

L'exministre francès i regidor de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, va confirmar ahir que seguirà exercint el seu càrrec a l'Ajuntament de Barcelona i va carregar durament contra Cs perquè considera que està seguint una estratègia «equivocada i perillosa» quan aposta pel «quan pitjor, millor».

De fet, creu que el partit que lidera Albert Rivera està fent una «deriva greu» tant amb els pactes amb Vox com amb l'estratègia que segueix contra l'independentisme. Valls va descartar crear un nou partit a Catalunya, tot i que va demanar obrir un «període de reflexió» sobre l'estratègia que ha de seguir el constitucionalisme. «Ajudaré des de la meva posició a l'Ajuntament de Barcelona a unir el constitucionalisme», va assegurar Valls.

Després que dilluns la direcció de Cs anunciés la seva ruptura amb Valls pel seu suport a l'elecció de Colau com a alcaldessa, el regidor va carregar durament contra el partit liberal i contra els tres regidors del seu grup que van decidir «acatar les decisions» de la formació «eludint la seva responsabilitat política». «Jo no rebo lliçons d'oposició als populismes de tot tipus ni al nacionalisme, ni a França ni aquí, jo soc coherent, ho vaig demostrar dissabte», va assegurar.

Valls va negar que la ruptura amb Cs sigui a causa d'un «problema personal» amb Rivera, sinó que va atribuir-la a un «problema polític greu». De fet, va dir que és fruit d'una «opció molt equivocada per part d'un partit» amb el qual ha compartit «esforços, il·lusions i els desenganys propis d'una campanya electoral».

El regidor de Barcelona pel Canvi va denunciar que Cs ha deixat «orfes» els seus votants de les últimes eleccions al Parlament. «És d'una enorme responsabilitat anar a buscar sempre el pitjor, la tensió i el conflicte sense proposar alternativa no porten enlloc», va afirmar.

Valls va afegir que a Catalunya hi seguirà havent «moments de tensió i provocació», perquè «el nacionalisme és potent, té mitjans, recursos i vots», i que davant d'això s'han de «buscar solucions polítiques, sempre en el marc de la Constitució i de l'estat de dret». A més, el regidor també va denunciar que aquesta estratègia de Cs «ha provocat el sentiment que s'ha sacrificat Catalunya per beneficis electorals a la resta d'Espanya».

El regidor de Barcelona pel Canvi considera que el constitucionalisme necessita «una posada al dia de l'estratègia», que creu que actualment no existeix. En aquest sentit, va posar l'exemple de Badalona, on, va dir, no entén «perquè no s'ha pogut construir una estratègia a l'entorn de Xavier Garcia Albiol».



Descarta un nou partit

Valls creu que hi ha «una sola via possible», que passa per «unir d'una forma o una altra les forces constitucionalistes». Així, va remarcar que ara és «temps de reflexió» i no de «declaracions grandiloqüents» o de «buscar brega». En qualsevol cas, va descartar participar en la construcció d'un nou partit polític a Catalunya, perquè «hi ha partits que ja s'estan construint» i prefereix ajudar «tothom qui pugui unir el constitucionalisme».

Valls també va mostrar el seu «respecte» per la decisió de Celestino Corbacho de marxar amb Cs, tot i que va qualificar-la «d'incomprensible». Tot i això, Valls va assegurar que tant ell com Eva Parera seguiran exercint de regidors encara que sigui des d'una «posició modesta». «Tindrà la força de la coherència, dels principis, dels valors i de l'ètica», va afirmar, ja que «molts s'han oblidat del servei públic i del sentit d'estat». Per Valls, treballar en aquesta línia pot provocar «multiplicar la força dels vots» en el futur.