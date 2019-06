Bargalló vol més consens per seguir desplegant la LEC

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, reclama «consens social, ambició i més pressupost per seguir desplegant la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)», que aquest mes de juliol complirà 10 anys de la seva aprovació.

L'acte de commemoració del desè aniversari de la LEC, que és la primera llei d'educació de Catalunya, va tenir lloc ahir al Parlament presidit pel conseller d'Educació, qui va afirmar que «no podem fer tot el que l'escola necessita i avançar cap a la inclusió educativa amb un pressupost condicionat per la crisi econòmica». «Després de tres anys d'insuficiències pressupostàries obligades», la LEC «necessita pressupost per ser una eina que garanteixi oportunitats, defensi el dret col·lectiu a l'ensenyament i beneficiï a tots», va afirmar el conseller, per la qual cosa va fer una crida a «tots els partits i agents socials» per «dotar del pressupost necessari a l'educació». Bargalló va anunciar que la intenció del seu departament és «seguir desplegant la LEC basada en els compromisos del Pacte Nacional de l'Educació», aprovat el 2006 amb un ampli compromís social i va ser la base per a l'elaboració de la primera Llei d'Educació de Catalunya.

La primera llei d'educació catalana va néixer el 2009 amb el suport de més del 70% de l'arc parlamentari, després de vint anys d'autonomia i malgrat que la societat civil catalana, «sense la protecció de l'Estat», havia desenvolupat un potent sistema educatiu fruit d'una llarga tradició pedagògica consolidada, va afirmar Bargalló. El titular d'Educació va fer un «balanç positiu» del decenni de vigència de la LEC i va atribuir a la «crisi econòmica», d'una banda, i al «context polític d'inestabilitat dels últims 10 anys», de l'altra, el fet que «no s'hagi avançat més en el desplegament de la LEC».

Quan es va aprovar la Llei d'Educació de Catalunya, el 2009, el pressupost per a educació era superior a 6.000 milions d'euros, mentre que l'actual, prorrogat des del 2017, voreja els 5.700 milions. Amb un horitzó de 8 anys, la LEC pretenia que la inversió en educació fos del 6% del PIB, mentre que l'actual és del 3,9% a Catalunya, mentre que la mitjana d'Espanya se situa en el 4,4%.

Ciutadans no en fa un balanç tan positiu i denuncia que la llei només ha servit per «blindar el monolingüisme i l'adoctrinament i augmentar la segregació». La diputada Sonia Sierra va justificar que el seu grup parlamentari no anés a l'aniversari de la LEC perquè creu que la llei va «en contra de la cohesió social». Va acusar PSOE i PP de ser «còmplices» del que passa a Catalunya amb «l'adoctrinament» a les aules.