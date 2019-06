Bou és el més ric d'entre els líders dels grups municipals de Barcelona

El cap de files del Partit Popular a Barcelona, Josep Bou, és el líder dels grups municipals de Barcelona més ric, mentre que el de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, és el que menys béns ha declarat. Així es desprèn de la declaració de béns que han presentat a l'Ajuntament de Barcelona i que s'ha fet pública al Portal de Transparència.

Bou ha declarat ser administrador únic de dues empreses, una de les quals amb un valor de 2 milions d'euros i una altra de 6,4 milions. Bou ha declarat tenir el 50% d'un pis a Cerdanyola del Vallès, el 100% d'una plaça d'aparcament a Barcelona i un vehicle. En la seva declaració de béns, el líder del PP de Barcelona ha dit tenir tres comptes bancaris al Banc Santander, dos d'ells compartits, on hi té uns 3.400 euros. El tercer és un pla de pensions amb 8.600 euros.

En canvi, Manuel Valls ha declarat no tenir ni pis ni cotxe, i que disposa d'uns 15.000 euros en comptes bancaris.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha declarat no tenir ni pis ni cotxe, mentre que el líder socialista, Jaume Collboni, deu 411.000 euros per dos habitatges. Colau ha declarat tenir tres comptes bancaris, dos a la Caixa d'Enginyers amb poc més de 30.000 euros, i un de compartit al BBVA amb 2.800 euros.

El cap de files d'ERC a l'Ajuntament, Ernest Maragall, ha informat que disposa de tres comptes compartits, dos a CaixaBank i un altre a Caixa d'Enginyers, amb 22.400 euros, i un pla de pensions a CaixaBank amb 36.258 euros.