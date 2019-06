El detingut per matar una dona a Terrassa no té denúncies per maltractament

L'home detingut a Terrassa per matar presumptament la seva exparella, desapareguda fa deu mesos, no té antecedents judicials per maltractar-la, segons va informar el TSJC. L'home, que convivia amb la víctima, va ser detingut dimecres pels Mossos d'Esquadra al domicili de Terrassa que compartia amb ella, on s'han trobat restes d'un cadàver enterrat al jardí que podria ser el de la dona desapareguda, Mónica Borràs. El jutjat de violència contra la dona de Terrassa investiga la desaparició de Borràs, que va ser denunciada pel mateix detingut l'agost de l'any passat, sense que li constin denúncies prèvies al jutjat per maltractament a la seva parella. La investigació dirigida pel jutge no ha permès encara descobrir si el detingut seguia mantenint una relació estable amb la víctima quan va desaparèixer.