El detingut pel crim de Terrassa va matar la dona amb una destral

El detingut per la mort violenta de la dona de Terrassa hauria atacat la seva víctima amb una destral, segons es desprèn de la investigació policial. Un cop morta, va enterrar la dona al pati de la casa. Va aixecar les rajoles del terra, va fer un forat just perquè hi cabés el cos i va tornar a cimentar i enrajolar el pati de la casa.

El fet que la investigació s'hagi allargat tant en el temps hauria permès el sospitós netejar a fons la casa i fins i tot repintar-ne algunes parts per intentar esborrar qualsevol mena de prova del crim. Des d'un primer moment, però, els investigadors van fixar-se en l'exparella de la víctima com a principal sospitós de la desaparició i, de fet, hi hauria suficients proves per incriminar-lo malgrat no hagués aparegut el cos.

L'home passa aquest divendres a disposició judicial als Jutjats de Terrassa. Ell mateix va confessar el crim dimecres.