EN DIRECTE | El Suprem escolta els arguments de les parts contra la sentencia de La Manada

La fiscal Isabel Rodríguez ha demanat al Suprem que condemni per violació els cinc membres de 'la Manada' i ha argumentat que van usar la "força i la intimidació" per agredir la víctima. Segons apunten, si fos només un abús amb prevalença (pel que estan condemnats) caldria parlar de "desnivell notori" quan una part aprofita "deliberadament" una situació de superioritat en una relació laboral, docent o familiar i amb un "consentiment viciat".

En canvi, entén que en aquest cas la víctima no va consentir els fets, que estava "doblegada per la por" i que per això no es va resistir. "No es poden demanar a la víctima actituds perillosament heroiques", ha dit la fiscal, que ha citat sentències del mateix Suprem. També han anat per aquesta línia la resta d'acusacions, que sostenen que la víctima estava presa d'una "situació de terror i sota un sotmetiment total" per l'ús de la violència per part dels agressors. Per això, demanen elevar la condemna dels 9 anys fins a un màxim de 20 anys.