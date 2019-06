La JEC rebutja la fórmula d'acatament a distància de Boye

La Junta Electoral Central (JEC) va rebutjar ahir el document d'acatament a distància de la Constitució que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín van presentar a través de l'advocat Gonzalo Boye, i va declarar vacants els seus dos escons i el del líder d'ERC, Oriol Junqueras, a qui el Tribunal Suprem va impedir sortir de la presó per assistir a l'acte de dilluns passat a Madrid.

L'òrgan electoral va acordar comunicar al Parlament Europeu que els tres eurodiputats electes no han acatat la Constitució espanyola davant aquest organisme, tal com estableix la legislació espanyola i, per tant, transcorreguts cinc dies de la proclamació correspon «declarar vacants els escons corresponents» i «suspeses totes les prerrogatives que els podrien correspondre per raó del seu càrrec fins que es produeixi aquest acatament».

La decisió de la Junta Electoral Central deixa sense representació els tres eurodiputats electes. A les eleccions europees, la llista encapçalada per Oriol Junqueras, Ara Repúbliques, va rebre 1.257.484 vots, i la de Puigdemont i Comín, Lliures per Europa, 1.025.411 vots.

En el cas de Puigdemont i Comín, amb l'argument de no haver assistit a l'acte d'acatament de dilluns passat al Congrés, quan l'executiu espanyol va desplegar un ampli dispositiu a la cambra baixa, en previsió d'una hipotètica detenció.

L'advocat Gonzalo Boye va registrar davant la JEC una declaració jurada que dona fe que Puigdemont i Comín havien complert davant un notari belga el requisit d'acatament de la Constitució que exigeix la Llei electoral espanyola per accedir a un escó del Parlament Europeu.

La JEC havia decidit prèviament que aquesta jura o promesa d'acatament s'havia de fer presencialment a Madrid, en un acte que va tenir lloc dilluns passat al Congrés dels Diputats, on Puigdemont i Comín no van assistir perquè no estava garantit que no fossin detinguts.

En aquest document que Boye va registrar davant la JEC, Puigdemont i Comín recorden que els dos van ser elegits com a eurodiputats a les eleccions del 26 de maig. També hi consta la concessió de poders especials a Boye per poder representar els dos eurodiputats electes davant la JEC.

L'escrit denuncia que l'Estat s'ha negat a aixecar l'ordre d'arrest contra ells que va dictar el jutge d'instrucció del Tribunal Suprem Pablo Llarena, malgrat que els dos han estat elegits eurodiputats, i creuen que caldria haver respectat la immunitat parlamentària.