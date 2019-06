La justícia turca condemna 17 exoficials a 141 cadenes perpètues pel cop d'estat

Un tribunal turc ha condemnat 17 antics comandaments de les Forces Armades a 141 cadenes perpètues per la seva implicació en el cop d'estat fallit del juliol del 2016, quan s'acaba un dels processos judicials més importants duts a terme a Turquia des que va tenir lloc el cop. 224 persones s'han assegut al banc dels acusats durant el procés que va arrencar el 2017 a la presó de Sincan, a Ankara. Les autoritats van reforçar les mesures de seguretat a la zona, sobrevolada fins i tot per vehicles aeris no tripulats.

Entre els acusats destaca l'excomandant de la Força Aèria Akin Ozturk, acusat de liderar el grup que suposadament es va encarregar de coordinar els militars colpistes. El Govern turc afirma que és un dels cervells de la mobilització, només per sota del clergue Fethula Gulen, exiliat als EUA. La llista de càrrecs, continguda en un document de 2.581 pàgines, inclou la violació de la Constitució, la temptativa d'enderrocar el Govern i l'homicidi de 251 persones, segons l'agència Anatòlia. La cadena perpètua agreujada, sense llibertat provisional, és el càstig més greu contemplat en el Codi Penal turc des de l'abolició de la pena de mort.

Dels acusats, només 176 estan detinguts, mentre que 35 han estat jutjats in absentia. El judici contra 13 pròfugs continuarà separadament de la peça principal.

El president turc, Recep Tayyip Erdogan, va assegurar l'abril que més de 20.000 persones havien estat condemnades per la seva presumpta relació amb el cop.