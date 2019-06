L'ANC activa un cercador d'empreses compromeses amb l'autodeterminació

L'ANC va activar ahir en el marc de la seva iniciativa «Consum estratègic» un cercador d'empreses compromeses amb l'autodeterminació, després d'haver organitzat 92 fires i 115 col·loquis a tot Catalunya per animar els catalans a abandonar el que titllen d'«oligopolis estatals».

«Consum estratègic» és una iniciativa impulsada per la comissió de l'ANC Fem República, pilotada per l'empresari David Fernàndez, que busca «enfortir una economia catalana molt més deslligada de les pressions polítiques» i que s'abandonin «empreses de tipus oligopolístic que van participar obertament en la campanya de la por» contra l'independentisme. Així ho van explicar en roda de premsa Fernàndez i la presidenta d'aquesta entitat independentista, Elisenda Paluzie.

Les empreses s'han adherit voluntàriament a aquest projecte i han estat «verificades» per l'ANC, que ha avaluat aspectes com el respecte al medi ambient, el cooperativisme, l'economia circular, la responsabilitat social, l'adopció de tecnologia 4.0 o «el respecte i/o promoció de la llengua catalana com a part inseparable de la realitat del país». Paluzie i Fernàndez van evitar donar xifres tant de les empreses que consten en el registre com dels particulars que s'han fet «consumidors estratègics».



El «no» de les patronals

Tant Pimec com Foment rebutgen la iniciativa de l'ANC. Així, Foment acusa l'Assemblea d'incitar al «boicot» empresarial des d'un plantejament «totalment irracional». Per la seva banda, Pimec va remarcar que està en contra de «qualsevol mesura de boicot» que perjudiqui i confronti empreses i consumidors, segons va informar en un comunicat. La patronal defensa que «no es pot posar en perill» el negoci de les empreses per qüestions polítiques.



Paluzie critica una periodista

Elisenda Paluzie va criticar ahir una periodista en finalitzar una roda de premsa sense adonar-se que el seu micròfon continuava obert: «Que pesada, que pesada. No et donaré el titular que vols, borde», va dir la presidenta de l'ANC al seu company de taula durant la presentació del cercador. Al vídeo se sent Paluzie comentant a Fernàndez «que desagradable la periodista aquella. De quin mitjà era? La morena, l'espanyola aquella», referint-se a una periodista d'Antena 3.