Rufián assegura que ERC no bloquejarà la investidura

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, va assegurar ahir, en declaracions als mitjans, que ERC ha mantingut nous contactes amb el PSOE després de la reunió que va celebrar ell mateix amb Adriana Lastra.

Segons Rufián, ERC «no serà responsable d'unes segones eleccions generals», tot i que «no donarà un xec en blanc a Pedro Sánchez» en cas que depengui de la seva abstenció per ser investit. «Parafrasejant Oriol Junqueras a una roda de premsa que va fer des de Soto del Real, cap demòcrata vol que el feixisme governi al seu país, i nosaltres tampoc», va afirmar Rufián, que va recordar que ERC «ha guanyat les eleccions amb aquest missatge».

Rufián va reclamar «diàleg» i va emplaçar el PSOE a «començar a caminar». «Jo no demano a ningú que renunciï al que és i al que defensa, i el que demano és que ningú em demani a mi que renunciï al que soc i al que defenso, sobretot tenint un milió de vots darrere», va concloure. Rufián va explicar que després del primer contacte que va tenir la setmana passada amb la portaveu parlamentària del PSOE, Adriana Lastra, «les converses segueixen» des de la «normalitat» del diàleg entre les formacions. «Que dues formacions polítiques parlin em sembla que és bo».

«La pregunta no és tant què farà ERC amb el PSOE, sinó què farà el PSOE amb Catalunya», va afirmar Rufián, que va recordar que la seva formació ja fa temps que no parla «de línies vermelles» ni de «sogues al coll».

«Nosaltres no esperem res de la Fiscalia, de l'Advocacia de l'Estat ni gairebé del que passi al Suprem», va dir Rufián, «però és lògic que cal abaixar el to, tornar a la mesa de diàleg i de negociació». Rufián va recordar que «el fet que els nostres companys no puguin estar a casa seva, com seria normal, esperant la sentència, ja explica una mica al que ens enfrontem» i «si ens haguéssim de supeditar al dia a dia aquí no parlaria ningú».

L'abstenció d'ERC pot ser clau si Sánchez assoleix un acord amb Podem, PNB, Compromís i PRC, que van donar suport juntament amb Coalició Canària a la investidura de Meritxell Batet com a presidenta del Congrés.