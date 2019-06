Sánchez celebra que el Suprem hagi condemnat 'La Manada' per violació

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat que el Tribunal Suprem hagi condemnat 'La Manada' per violació elevant les penes de 9 a 15 anys de presó. A través el seu compte de Twitter, el president espanyol diu que el Suprem confirma que va ser una violació i defensa que "només sí és sí". "Espanya segueix avançant en la protecció dels drets i llibertats de les dones i no s'aturarà. Perquè us creiem, perquè us creiem. Perquè us volem vives, lliures i sense por", afegeix. Per la seva banda, la portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, ha celebrat "com a dona i com a demòcrata" la sentència i espera que "caigui tot el pesa de la llei" sobre els condemnats.

El líder de Podem, Pablo Iglesias, celebra que la justícia hagi escoltat els milions de dones que van sortir al carrer amb el crit 'jo sí que et crec' i felicita el moviment feminista per una "victòria" que, segons diu, no hauria sigut possible a sense la seva lluita.

La conseller de Justícia, Ester Capella, també a través de Twitter, considera "evident" que les resolucions judicials anteriors a la del Suprem van ser "molt complaents" amb els agressors i assenyala que "aquest és el problema".