El Suprem rebutja posar en llibertat els presos mentre esperen sentència

l Tribunal Suprem ha rebutjar deixar en llibertat els presos abans que es dicti sentència. En acabar el judici, tots ells -a excepció d'Oriol Junqueras i Raül Romeva- van sol·licitar que els deixessin lliures fins conèixer la decisió del tribunal. El Suprem, però, creu que no hi ha "raons sobrevingudes" per aixecar la mesura cautelar i argumenta, a més, "la necessitat de salvaguardar" que tot el procés culmini un cop el judici ha quedat vist per a sentència.

Sobre el dictamen del grup de treball de l'ONU sobre detencions arbitràries que demanava l'allibertament de Sànchez, Cuixart i Junqueras, diu que "no és vinculant" tot i reconèixer "la influència" d'aquests organismes. I es recolza en arguments de la fiscalia i l'advocacia de l'Estat per sostenir-ho. "No falten al dictamen afirmacions extravagants, faltes de tota lògica i d'impossible encaix en el nostre sistema processal", escriuen sobre el grup de treball. Després d'aquesta resolució, els presos estan ara a l'espera que el Suprem doni llum verda per al retorn a presons catalanes on hauran d'esperar fins que es dicti sentència, previsiblement a la tardor.