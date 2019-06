Dimiteixen alts càrrecs a Geòrgia després de la visita d'una delegació russa

El president del Parlament de Geòrgia, Irakli Kobajidze, va presentar ahir la seva dimissió després de les violentes protestes generades per la presència d'una delegació russa en una reunió celebrada el dia anterior a la seu del legislatiu. La renúncia de Kobajidze va ser anunciada al final d'una reunió a la seu del partit governant, Somni Georgià, segons l'agència InterPressNews.

La seva dimissió era una de les que reclamaven els manifestants al costat de la del primer ministre, Mamuka Bajtadze, la del ministre de l'Interior, Giorgi Gajaria, i la del director del Servei de Seguretat de l'Estat, Vajtang Gomelauri. També ha dimitit el diputat Zakaria Kutsnashvili, el cap de la delegació georgiana en la trobada i que va ser-ne un dels organitzadors.

La protesta davant el Parlament va venir motivada per la presència d'una delegació russa encapçalada pel diputat Sergei Gavrilov, que va acudir a la reunió de l'Assemblea Interparlamentària de l'Ortodòxia (AIO). Durant la trobada, un grup de manifestants va irrompre a l'hemicicle i va llançar aigua a Gavrilov, que presideix la AIO, la qual cosa va obligar a concloure la cita abans del previst. No obstant això, la protesta es va mantenir i, finalment, la Policia hi va intervenir amb gasos lacrimògens i bales de goma per dissoldre els manifestants. Segons el Govern georgià, els disturbis, que es van prolongar durant bona part de la nit, es van saldar amb 240 ferits, entre ells 80 policies. Dos dels manifestants van perdre un ull.

La influència de Rússia sobre Geòrgia continua sent un tema políticament sensible. Tropes russes i georgianes es van enfrontar uns quants dies el 2008 pel control de les regions d'Abkhàzia i Ossètia del Sud, en el marc d'un conflicte que encara desperta recels a Geòrgia, on els actuals líders polítics continuen mirant de reüll el veí del nord mentre intenten fer passos cap a fòrums occidentals.

A curt termini, no hi ha perspectives de millora de les relacions entre Tiflis i Moscou. Geòrgia busca unir-se a la UE i l'OTAN, fet al qual s'oposa el Govern rus.