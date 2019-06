JxCat afirma que no investiran Sánchez

JxCAT manté que ara per ara «no es donen les condicions» necessàries per poder investir, amb un sí o amb una abstenció, Pedro Sánchez com a president del Govern espanyol. «No ha canviat res, només que cada vegada van llimant més els drets dels nostres diputats», van afirmar fonts de la formació, que asseguren que es mantenen en el que ja van dir «fa uns dies» respecte a la sessió d'investidura. Tot plegat poques hores després de les declaracions de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, que ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio va mostrar-se partidari de permetre la investidura.