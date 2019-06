L'advocat de Junqueras demana investigar Espanya per «violar» principis de l'ONU

L'advocat internacional d'Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, Ben Emmerson, ha adreçat una carta a l'ONU per demanar una investigació "completa i independent" de l'actitud del govern espanyol després de "menysprear" l'informe que el grup de treball de detencions arbitràries va fer públic en relació a la situació dels presos. Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'ACN, a la carta l'advocat assegura que "no es traca d'un error innocent i de bona fe" per part de l'executiu, sinó que és "una manipulació deliberada i deshonesta del procés per desacreditar la mateixa ONU". Així, a través d'aquesta carta Emmerson demana que es desestimin les queixes presentades pel govern espanyol i que s'engegui la investigació que acabaria amb un informe o, "si es donés el cas, una moció de censura contra Espanya al Consell", tenint en compte que "s'estarien violant clarament els principis fundadors de la Carta de l'ONU".

Aquesta carta arriba després que el Tribunal Suprem refusés donar efecte a la decisió del grup de treball de detencions arbitràries que demanava l'alliberament immediat de Sànchez, Cuixart i Junqueras i assegura que va ser "en base a informació falsa proporcionada pel govern espanyol".

De fet, l'advocat recorda que el TS va qualificar la decisió del grup de treball "d'extravagant, il·lògica i insidiosa" i que suggeria que "s'havia excedit" de les seves competències, que només són "auxiliars i informatives". Emmerson trasllada a l'ONU que aquestes afirmacions del tribunal són gràcies a "queixes i informacions espúries" per part del govern que tenien "un intent maliciós de tacar i minar l'ONU".

Emmerson també es refereix a l'acusació de l'executiu en assenyalar un possible conflicte d'interessos per part del grup, en haver-hi treballat Emmerson conjuntament amb dos dels actuals membres, i assegura que no hi ha "cap mena de justificació" per a aquesta queixa. En aquest sentit, afirma que no s'ha trobat ni ha parlat amb cap dels membres del grup, tot i haver-hi coincidit professionalment. Així, assegura que el govern ho va filtrar a la premsa "de manera tendenciosa" per deslegitimar el grup i el mateix Emmerson.

En relació a aquest fet, l'advocat assegura que "el més preocupant de tot" és que Espanya "utilitzi tàctiques de guerrilla contra el mateix grup de treball" i assegura que la filtració a la premsa estava preparada abans de conèixer la decisió que el grup prendria en el seu informe perquè "es va fer pública només 12 hores després", uns tempos que Emmerson qualifica "impossibles".

La carta, que va dirigida al Cap de Procediments Especials, l'Alt Comissionat per als Drets Humans, el Relator Especial per a la protecció dels Defensors dels Drets Humans i al President del Consell dels Drets Humans, també assegura que l'actitud de l'executiu espanyol és "una ofensa ultratjosa" als principis de l'ONU i acusa l'Estat de fer servir "joc brut" per perjudicar-la.

D'altra banda, Emmerson ha destacat que la investigació de la conducta espanyola no ha de provocar "cap retard" en la feina del grup de treball perquè, segons assegura, de ser així "el govern haurà tingut èxit en el seu intent d'interrompre i frustrar la seva feina".

Així, els insta a desestimar les queixes de l'executiu i publicar la seva decisió al cas presentat. "Si no és així, Espanya continuarà llençant aspersions infundades i manipulades contra el grup de treball, el Secretariat i jo mateix i hauran aconseguit un dels seus objectius primaris, que és el de prevenir el grup de treball de prendre la decisió en el cas", conclou Emmerson.

Torra: "Estan incomplint la legislació internacional, cal denunciar-ho"

El president de la Generalitat, Quim Torra, també ha volgut mostrar el seu suport a l'escrit d'Emmerson a través d'un missatge al seu Twitter. "El regne d'Espanya està incomplint la legislació internacional", ha alertat, per afegir després que "cal denunciar-ho".