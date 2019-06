Mas no descarta presentar-se a unes eleccions catalanes

L'expresident de la Generalitat Artur Mas va assegurar ahir que no descarta presentar-se com a candidat per JxCat a unes eventuals eleccions al Parlament en cas que la militància del seu espai polític li ho demani.

En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Mas va concretar que no té «ganes» de fer aquest pas però que està «compromès» amb el projecte sobiranista, i si se li fa la petició, ho «analitzarà». «En condicions mínimament normals el meu rol no hauria de ser presentar-me a unes eleccions. La balança està més inclinada en el no que en el sí», va avisar. Mas, que està inhabilitat pel 9-N fins al febrer del 2020, va aclarir que ara per ara no en té ganes i que avui la resposta seria que «no». També va fixar com a objectiu independentista guanyar més «legitimitat» i aconseguir una majoria social a les urnes més «clara» i «neta».

Així, en parlar del suport independentista, Mas va admetre que cal sumar una majoria social més àmplia i va avisar que, en cas d'assolir-la, caldrà calcular la reacció de l'Estat espanyol, la de la Unió Europea i les possibilitats de convertir una qüestió «legítima per una de legal». «Fins i tot superant el 50% [del suport independentistes en percentatge de vots] caldrà calcular bé la reacció», va argumentar.

Després de reunir-se amb el també expresident Carles Puigdemont a Waterloo durant quatre hores per abordar l'endreça del seu espai polític i d'haver-se emplaçat a reforçar JxCat amb una estructura «operativa i eficaç», Mas va concretar que l'objectiu és que la marca JxCat es converteixi en un partit polític del qual en pengin el PDeCat i La Crida.

Mas va apostar per una «confluència de sensibilitats» i que persones «que no pensen igual» puguin conjurar-se en un context «complicat». «Cal posar-hi ordre i concert. Crear una organització política amb JxCat de forma eficaç, moderna i posada al dia», va remarcar. Per a Mas, aquest procés no pot anar més enllà de la tardor i el nou espai polític ha d'estar format abans que hi hagi sentència del judici de l'1-O. L'expresident de la Generalitat va apostar també perquè Carles Puigdemont lideri la reconstrucció de JxCat des de Waterloo. L'expresident va dir que l'ha vist compromès per fer-ho.

De la possibilitat que se celebrin unes eleccions al Parlament, Mas va dir que convocar-les després de la sentència del judici de l'1-O serà «el recurs més fàcil». «El més fàcil no és el més recomanable», va aconsellar. De fet, Mas va apostar per no avançar les eleccions i va prioritzar «no posar en risc» la majoria absoluta independentista a la cambra catalana.