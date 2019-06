Torra reclama que la Generalitat gestioni Rodalies i l'aeroport

El president de la Generalitat, Quim Torra, va afirmar ahir que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) és una empresa que «ha sabut excel·lir» i que «ha sortit del seu estricte camp de la mobilitat per ser una de les empreses més importants del país, on el país s'hi veu reflectit». «Com més el país s'assembli a FGC, millor anirem», va remarcar el president, durant la inauguració de la nova andana de l'estació de Provença, que passarà de tenir 3 metres útils a 8.

Per la seva part, el president de l'empresa, Ricard Font, va destacar que la construcció de la nova andana ha format part d'uns treballs d'enginyeria «complexos i difícils», ja que s'han desenvolupat sota edificis d'habitatges durant tres anys, mentre que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va reivindicar el transport públic com «una part fonamental de les polítiques socials».

Torra va elogiar la trajectòria de l'empresa i va assegurar que «és una d'aquelles institucions que si no haguéssim abusat tant del terme 'estructura d'Estat' és evident que ho definiríem així». El president també va aprofitar l'avinentesa per reclamar la gestió de les infraestructures catalanes com les Rodalies i l'aeroport per gestionar-les com FGC.

Amb l'entrada en servei de l'ampliació de l'andana de Provença, que ha tingut un pressupost de 8 milions d'euros, es podrà incrementar la capacitat de l'andana en sentit Sarrià i la seguretat dels passatgers. De fet, fa uns anys, s'hi van instal·lar unes mampares de vidre per evitar la caiguda accidental dels viatgers a les vies en cas d'aglomeracions. L'estació de Provença és la segona en volum d'usuaris de la línia Barcelona-Vallès, ja que hi transcor-ren les línies urbanes L6 i L7 i les S1, S55, S5 i S2. El tram ampliat és de 27 metres de longitud, i tindrà una amplada de 8 metres gràcies la construcció d'una galeria de 50 metres paral·lela a la volta de l'estació.