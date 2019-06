El TS rebutja excarcerar els presos que van demanar la llibertat després del judici

El Tribunal Suprem rebutja excarcerar set dels nou acusats del procés que van sol·licitar la seva llibertat després de la fi del judici. Així els ho va transmetre el jutge Marchena en un escrit tramès al secretari general d'Institucions Penitenciàries, dependent d'Interior, òrgan competent en aquesta matèria, que podria emprendre el trasllat la setmana que ve, segons van indicar ahir fonts de la Secretaria. Marchena s'ha pronunciat d'aquesta manera després que el tribunal hagi decidit mantenir a la presó set acusats (ni Oriol Junqueras ni Raül Romeva ho van sol·licitar) per la «necessitat» de salvaguardar els fins del procés penal, que ara s'endinsa en les fases de deliberacions, abans que se'n dicti una sentència ferma.

L'esmentada raó «confereix legitimitat constitucional a la restricció de llibertat» dels encausats, atès que, a més, no s'ha «eliminat» ni el risc de fugida ni els altres pressupòsits que fan «aconsellable» aquesta mesura, com la reiteració delictiva.

Respecte als arguments del líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, i de l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, en relació amb el grup de treball de l'ONU que va aconsellar la seva llibertat, la Sala recorda que el seu dictamen no té caràcter vinculant i retreu que faci una valoració dels delictes dels quals se'ls acusa «d'esquena» a l'activitat probatòria del judici.

«Malament pot reivindicar-se la llibertat d'un acusat (...)», diu el Suprem, «quan el que s'està demanant en aquest dictamen és que el Govern» prengui les mesures necessàries per millorar la seva situació, fet que suposa ignorar «una de les notes essencials que defineixen qualsevol estat de dret: la separació de poders».

Sumat això al fet que, per a la Sala, «no falten en el dictamen afirmacions extravagants, que no tenen tota lògica i d'impossible encaix en el nostre sistema processal», a més que oblida que l'1-O va ser prohibit pels tribunals i que fa una «valoració a ulls clucs" d'elements provatoris del judici». També rebutja el tribunal que les acusacions persegueixin coaccionar els acusats per les seves idees polítiques.

«Només a partir del desconeixement de la nostra realitat política i jurídica poden subscriure's missatges d'aquesta naturalesa», diu la Sala del Suprem, que recorda que els acusats defensen les mateixes idees que «els partits polítics que sostenen» l'actual Govern català. El Suprem reconeix la influència dels grups de treball i relators de l'ONU, però dona la raó a la Fiscalia, que va assenyalar que l'esmentat grup era «purament auxiliar», i recorda que l'Advocacia va sol·licitar la revisió del seu dictamen que va qualificar d'«arbitrària» la presó preventiva de diversos dels acusats, per manca d'imparcialitat dels seus redactors en al·ludir la sospita de filtració del mateix per la defens

D'altra banda, l'eurodiputat del PP Santiago Fisas creu que és «molt difícil» que existeixi el delicte de rebel·lió en el cas dels encausats per l'1-O, però assegura que respecta «la decisió dels tribunals». El parlamentari també explica que té una «excel·lent relació» amb Oriol Junqueras i Raül Romeva, amb els quals va coincidir al Parlament Europeu, i no descarta visitar-los a la presó.