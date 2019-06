Un altercat domèstic fa perillar la candidatura de Boris Johson

La policia de Londres va acudir a primera hora de la matinada al domicili de l'exministre d'Exteriors britànic Boris Johnson i de la seva parella, Carry Symonds, davant l'alerta dels veïns, que van sentir una violenta discussió plena de crits i cops de porta, en un incident que podria posar en perill la seva candidatura a succeir la primera ministra del Regne Unit, Theresa May.

Se sap poc d'un incident del qual la policia no n'ha volgut informar, però ha servit per despertar l'alarma d'aquells polítics conservadors que porten temps advertint que l'únic que pot acabar amb el meteòric ascens de Boris Johnson és el mateix Boris Johnson, famós per les seves excentricitats i excessos.

L'exalcalde de Londres i favorit dels euroescèptics competeix contra el ministre d'Exteriors, Jeremy Hunt, pel lideratge del Partit Conservador. Segons les primeres votacions dels seus companys diputats i de les enquestes, BorisJohnson és el gran favorit per aconseguir el lloc de primer ministre del Regne Unit i substituir Theresa May.

Un veí va explicar a The Guardian que va sentir una dona cridar abans de sentir un fort cop de porta a l'interior del domicili on es trobava la parella.