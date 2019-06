Buch s'obre a liderar el nou espai convergent: «Poden comptar amb mi»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, s'ha obert a poder liderar el nou espai convergent que en resulti de l'ordenació de JxCat, PDeCAT i la Crida i ha assegurat que si el partit i els militants creuen que el seu és "el perfil bo", hi estaria disposat. "Poden comptar amb mi", ha afirmat Buch en una entrevista al 'Via Lliure' de RAC1, que ha afegit que "deu anys d'alcalde, sis al davant de l'Associació Catalana de Municipis i un a Interior" el poden "avalar". Tot i això, Buch sí que ha avançat que ara estan "a la pretemporada" i que el "ball de noms" entra dins la normalitat. D'altra banda, el conseller ha assegurat que el partit no deixa de ser "un instrument per aconseguir la independència", que al seu torn també creu que és "una eina". "El projecte definitiu és Catalunya i la seva gent", ha explicat, per concloure que si el nou espai "passa per aquí" es podrà comptar amb ell.