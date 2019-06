Collboni avisa que no descarta «el no acord» amb Colau però es mostra «optimista»

El líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, va avisar la nova alcaldessa, Ada Colau, una setmana després de ser escollida, que no descarta «el no acord» per formar govern i apunta que les negociacions van «a poc a poc».

En una entrevista a La Vanguardia, Collboni va indicar que se sent «optimista», però no va voler donar res per fet. D'altra banda, va assegurar que s'obre un escenari de «corresponsabilitat». En aquest sentit, el líder del PSC va recordar a Colau que va aconseguir l'alcaldia «gràcies als vots del PSC». Addicionalment, va assegurar que, en cas d'acord, el govern sortint de la decisió serà «ampli i sòlid».

En referència a la decisió de l'alcaldessa de tornar a penjar el llaç groc a la façana de l'ajuntament, Collboni ho va titllar de «decisió precipitada» i «d'error», com ja van fer membres de la seva formació. A més, va comentar que l'alcaldessa «es va extralimitar» perquè és un acord que considera que hauria d'haver pres la junta de portaveus.

Amb referència al suport a Colau per conformar govern, Collboni va avisar que no hi haurà «xecs en blanc» i va posar al centre del debat el programa electoral que cal «dur a la pràctica». «Hem complert amb el compromís que l'alcaldia sigui progressista i que no estigui subordinada al procés. Ens queda el tercer compromís, el del bon govern, un executiu eficaç i centrat en els problemes de la ciutat», va dir el líder del partit socialista a l'Ajuntament de Barcelona.

Collboni també va treure ferro del fet que en el mandat anterior es trenqués l'acord entre els socialistes i els comuns i va assegurar que amb les eleccions s'ha fet «un reset». «Serà un govern amb la mateixa alcaldessa però serà un altre govern», va avançar. Tot i això, Collboni va avisar que la confiança «es guanya en molts anys» i es pot perdre «en qüestió de segons», encara que va assegurar que vol «poder confiar» en BComú.

Pel que fa a la possibilitat d'un altre trencament de l'acord en cas d'un govern conjunt, Collboni va voler diferenciar-ho del darrer mandat i va posar l'accent en el fet que les bases votessin en consulta a favor del pacte i que els mateixos dirigents el veiessin amb bons ulls.