Crítiques per la investigació de la professora que va agredir una alumna a Terrassa

L'Assemblea per a una Escola Bilingüe (AEB) va criticar «la celeritat» amb què el departament d'Educació de la Generalitat va tramitar l'expedient a una mestra per la presumpta agressió a una alumna de 10 anys per dibuixar una bandera espanyola en un quadern i escriure «visca Espa-nya».

L'Assemblea va criticar en un comunicat «la sorprenent celeritat» amb la qual la conselleria ha dut a terme la investigació del cas i creu «inacceptable que en aquesta fase inicial de la investigació s'anticipi, fins i tot, la proposta de sanció de falta lleu» a la professora.

A més, considera que l'actuació de la docent és inacceptable i, per descomptat, en la fase inicial del procediment investigador no es pot descartar, com fa interessadament el departament, la intencionalitat ideològica de la docent», va sostenir l'AEB. L'entitat creu que el departament d'Educació manté davant aquest cas una actitud «hispanofòbica».